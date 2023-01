Qatargate: udienza consegna commercialista Panzeri rinviata al 9 febbraio (2)

Gennaio 31, 2023

(Adnkronos) – La corte d’appello di Milano ha chiesto, di fronte a un mandato di arresto europeo ‘istruttorio’, di conoscere le finalità della consegna prima di procedere al trasferimento a Bruxelles, come chiesto dal giudice istruttore Michel Claise. Gli ulteriori accertamenti sono a garanzia della commercialista, che ha depositato – tramite i suoi legali – una memoria. I giudici vogliono capire quali sono le eventuali accuse che vengono mosse alla Bellini, se è necessario tenerla ai domiciliari o può essere sentita in altra forma, magari per rogatoria quindi senza consegnarla al Belgio.