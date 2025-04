Quirinale: Angela Calise, il dolore molla di altruismo

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Angela Calise, 19 anni, di Caserta è già stata messa duramente alla prova dalla vita. La perdita del padre, la malattia della madre, la sofferenza sperimentata in prima persona: sono eventi che lei ha saputo affrontare con forza e determinazione senza mai chiudersi in sé stessa, anzi senza perdere occasione per aiutare gli altri. Una storia di resilienza che ha suscitato ammirazione in quanti le sono vicini.