Quirinale: Centinaio, ‘Mattarella punto di riferimento saggio e solido’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Un sentito augurio al Presidente Sergio Mattarella. Grazie per continuare a essere una guida e un punto di riferimento saggio e solido per le Istituzioni e per tutto il Paese. Buon compleanno!”. Lo scrive su X il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.