Quirinale: Claudia Pais, il Punto Luce di Save the Children riferimento passato, presente e futuro

5 Aprile 2025

Roma 5 apr. (Adnkronos) – Claudia Pais, 19 anni, di Sassari, ha iniziato a frequentare il “Punto Luce” di Save the Children nel 2013, in un momento di grande fragilità familiare. L’associazione è diventata per lei e per la sua famiglia un punto di riferimento importante tanto da orientare le sue scelte per il futuro. Claudia, infatti, sogna di lavorare con i bambini. Nel frattempo si impegna come volontaria nel Punto Luce restituendo parte di quel bene che ha ricevuto e che le ha permesso di crescere superando le difficoltà.