Quirinale: da domani a giovedì la Visita di Stato di re Carlo

7 Aprile 2025

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, saranno ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domani alle 10.40, al palazzo del Quirinale. Il presidente della Repubblica e sua figlia Laura accoglieranno le Maestà nel Cortile d’Onore, dove saranno eseguiti gli inni nazionali, britannico e italiano. I due capi di Stato riceveranno gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale e delle Red arrows, Pattuglia della Royal air force (Raf). A seguire, la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata, al termine dei quali i sovrani lasceranno il Palazzo.

Il giorno successivo, nella mattina del 9 aprile, il presidente Mattarella e re Carlo interverranno al seminario ‘Energia pulita per la crescita’, all’interno della Pelanda nel quartiere Testaccio. In serata, i reali torneranno al Quirinale per il Pranzo di Stato offerto in loro onore dal presidente Mattarella, alla presenza delle alte cariche dello Stato.

La Visita di re Carlo III e della regina Camilla si concluderà giovedì 10 aprile a Ravenna, dove ad attenderli ci saranno il presidente Mattarella e la signora Laura. Nell’Aula consiliare del Palazzo municipale, parteciperanno alla cerimonia dell’80/mo anniversario della liberazione della provincia di Ravenna, avvenuta il 10 aprile del 1945, a opera delle truppe Commonwealth e delle forze partigiane. Al termine, i due capi di Stato si recheranno all’aeroporto di Forlì per la cerimonia di congedo.