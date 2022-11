Quirinale: da Mattarella i vincitori del Premi Balzan 2022

Novembre 25, 2022

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale una delegazione della Fondazione Balzan composta dal presidente del Consiglio della Fondazione internazionale “Premio”, Alberto Quadrio Curzio, dal presidente della Fondazione internazionale “Fondo”, Gisèle Girgis-Musy e dal presidente del Comitato generale Premi, Luciano Maiani.

Erano presenti i vincitori dei Premi Balzan 2022 Martha C. Nussbaum (per la filosofia morale), Robert Langer (per biomateriali per la nanomedicina e l’ingegneria dei tessuti), Philip V. Bohlman (per etnomusicologia), Dorthe Dahl-Jensen e Johannes (Hans) Oerlemans (per glaciazione e dinamica delle calotte polari).

Hanno partecipato all’incontro il presidente e il vicepresidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli e Giorgio Parisi, il vicepresidente del consiglio di Fondazione Balzan, Paola Germano e la segretaria generale della Fondazione Suzanne Werder.