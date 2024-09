Quirinale: da stasera Mattarella in Germania, il 29 con Steinmeier a Marzabotto**

26 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Ribadire l’importanza strategica di un rapporto politico ed economico legato indissolubilmente alle problematiche e alle prospettive dell’Unione europea, di cui Italia e Germania rappresentano due pilastri, approfondendo i temi più centrali e delicati dell’agenda internazionale, oltre alle questioni che da sempre caratterizzano i rapporti bilaterali e ai dossier più attuali. È in questa cornice che si colloca la visita in Germania del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma da stasera a sabato prossimo, che avrà una significativa appendice domenica 29, quando insieme all’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, sarà a Marzabotto, per le celebrazioni per l’80/mo anniversario dell’eccidio di Monte Sole. Un’occasione per ribadire il legame tra i due Paesi, che trova ulteriore linfa nella consonanza anche di natura personale tra i due Capi dello Stato.

Mattarella arriva a Berlino in un momento particolarmente delicato per la Germania, alle prese con l’impetuosa avanzata dei partiti di estrema destra sul piano politico e con un altrettanto preoccupante rallentamento dell’economia, anche per gli effetti che questo può determinare sull’intero Continente.

Tutto ciò in un contesto geopolitico che da quasi tre anni, con lo scoppio del conflitto ucraino, sta ridisegnando ruoli, obiettivi e rapporti dei e tra i principali soggetti impegnati sulla scena internazionale, a partire proprio dalla Germania, divenuta attore sempre più centrale sul versante della politica estera e all’interno dell’Alleanza atlantica.

Una nuova centralità che porta con sè la ricerca di una indipendenza sul piano della sicurezza (dagli Usa) e in tema di energia (dalla Russia), insieme alla costruzione di un equilibrio non facile nei rapporti con la Cina, considerando la fondamentale interdipendenza sul piano commerciale con effetti non sempre favorevole per gli attori europei.

Questioni che Steinmeier e Mattarella cominceranno ad affrontare già stasera, in un pranzo ristretto offerto al Capo dello Stato italiano. Domani i colloqui ufficiali, con la conferenza stampa congiunta in programma alle 10.40. Mattarella vedrà poi il presidente del Bundestag, Barbel Bas, il borgomastro di Berlino, Kai Wegner, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. In serata il Pranzo di Stato.

Sabato 28 Steinmeier e Mattarella saranno a Bonn, dove presso il Campus delle Nazioni Unite parteciperanno e interverranno alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc e per la lotta al cambiamento climatico’. Un’occasione per sottolineare l’importanza che la Germania attribuisce al ruolo che il nostro Paese può svolgere come hub energetico nel Mediterraneo, per quanto riguarda l’approvvigionamento delle fonti alternative.

Mattarella avrà poi incontri con il viceministro presidente del Land Nordreno -Vestfalia, Mona Neubaur, e con il ministro presidente del Land Nordreno -Vestfalia,Hendrik Wuest, e, dopo una crociera panoramica sul Reno, visiterà il Duomo di Colonia, prima della cena conclusiva nel Giardino botanico della stessa città

Domenica Mattarella e Steinmeier ripartiranno insieme alla volta di Bologna, per spostarsi poi a Marzabotto per le celebrazioni per l’80/mo anniversario dell’eccidio di Monte Sole. Un’ulteriore tappa di quell’itinerario che ha visto Italia e Germania “da decenni impegnate in un’analisi rigorosa del passato”, per rafforzare, nel nome di una memoria condivisa, la costruzione di “un’Europa della libertà contrapposta all’Europa della prevaricazione”, attraverso un tracciato scandito da indelebili “momenti di verità”.

Per Mattarella e Steinmeier si tratterà della terza visita congiunta sui luoghi delle efferate stragi nazifasciste. Il 3 maggio del 2017 resero omaggio alle Fosse Ardeatine, il primo insieme da parte di un Presidente italiano e tedesco. Il 25 agosto del 2019 invece ricordarono il 75/mo anniversario dell’eccidio di Fivizzano, in Toscana. Prima di loro sempre a Marzabotto si recarono insieme Carlo Azeglio Ciampi e Johannes Rau, il 17 aprile del 2002; mentre Giorgio Napolitano e Joachim Gauck il 24 marzo del 2013 resero omaggio a Sant’Anna di Stazzema.