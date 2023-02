Quirinale: Deborah, ambasciatrice del Banco alimentare durante il Covid

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Deborah Maria Inserillo, diciannove anni, di Termini Imerese, è una volontaria del Banco alimentare e si impegna quotidianamente per sostenere la pratica e la cultura della condivisione e del dono. Negli anni ha promosso la Colletta e molte altre iniziative in favore dei più poveri, nelle scuole della città, realizzando e promuovendo originali momenti di sensibilizzazione sui temi del recupero e della sostenibilità.

Nel periodo della pandemia il suo impegno è diventato ancora più maturo: inizialmente, segnalando famiglie di conoscenti in difficoltà, poi divenendo, in rappresentanza del Banco Alimentare, un punto di riferimento stabile per una settantina di famiglie.