Quirinale: Elisa Palombo, il racconto del riscatto dalla criminalità**

27 Aprile 2024

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Elisa Palombo, 14 anni, residente a Torchiarolo, in provincia di Brindisi, nuovo Alfiere della Repubblica, è una ragazza impegnata come catechista ed educatrice di Azione cattolica. Grazie alla collaborazione tra l’associazione Libera, la scuola e la parrocchia, ha scoperto la figura di Marcella Di Levrano, giovane donna uccisa dalla Sacra corona unita il 5 aprile 1990 perché aveva deciso di collaborare con le Forze dell’Ordine per riscattarsi da una esistenza difficile, segnata dalla vicinanza ad ambienti malavitosi. Attraverso la sua scrittura Elisa ha ridato voce a Marcella, facendo conoscere la storia di questa giovane e indicandola come testimone di un riscatto sempre possibile, tanto per le persone che per le comunità.