Quirinale: Emanuela Tessitore, il sostegno ai compagni durante il periodo nella didattica a distanza**

27 Aprile 2024

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Emanuela Tessitore, 18 anni, residente a Succivo, in provincia di Caserta, nuovo Alfiere della Repubblica, è una ragazza sempre disponibile, che contagia con il suo altruismo tutti coloro che le stanno vicino. Le sue doti caratteriali le hanno permesso di diventare in breve tempo un esempio e un punto di riferimento, non solo per la classe ma per l’intera comunità scolastica. Di grande valore è stato il supporto morale e materiale offerto da Emanuela ai suoi compagni durante il periodo della didattica a distanza. Dimostrando una profonda sensibilità non ha mai fatto mancare il suo aiuto a una compagna con disabilità. Con impegno e senso di responsabilità si è offerta di dare ripetizioni in tutte le discipline ad altri studenti in difficoltà motivandoli e cercando di infondere loro fiducia nelle proprie capacità.