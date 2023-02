Quirinale: Francesco, distribuire il cibo con più equità per coesione e contro povertà**

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Francesco Spataro, sedici anni, di Celico, in provincia di Cosenza dal 2017 collabora attivamente come volontario del Banco alimentare per sensibilizzare quante più persone possibile sul valore del cibo, l’importanza della condivisione e la lotta allo spreco. Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, si spende per diffondere a scuola l’importanza di questa iniziativa, riuscendo a coinvolgere amici e coetanei.

Francesco è molto determinato nel diffondere messaggi di solidarietà e condivisione, convinto che una maggiore giustizia nella distribuzione degli alimenti aiuti a contrastare le povertà e a rafforzare la coesione della società.