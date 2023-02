Quirinale: Gioele, un video per dire no a cambiamenti climatici e a disastri ambientali**

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Gioele Mazzone, diciassette anni, di Cengio, in provincia di Savona, ha scelto di far parte della Croce rossa italiana dopo aver visto l’eccezionale lavoro svolto da alcuni volontari a seguito della forte alluvione che aveva colpito i territori in cui lui abita.

Gioele spende ogni sua energia in attività di prevenzione dei disastri ambientali, di promozione dei corretti comportamenti in ambito ecologico e di lotta al cambiamento climatico. Negli anni ha dimostrato di possedere ottime attitudini e capacità di coinvolgimento dei giovani. Per questo si è fatto portavoce di campagne di sensibilizzazione su questi temi che lo hanno visto anche protagonista di un video realizzato da Rai Scuola.