Quirinale: il 14 settembre Mattarella a commemorazione 80 anni Zona libera Carnia

13 Agosto 2024

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Il prossimo 14 settembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrà ad Ampezzo, in provincia di Udine, alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli, la più estesa sperimentazione di Repubblica partigiana in Italia. La scelta del Capo dello Stato rappresenterà anche l’occasione per ricordare tutte le Repubbliche partigiane.