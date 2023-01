Quirinale: in corso Consiglio supremo Difesa

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – È in corso al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di Difesa, la prima dopo l’insediamento dell’attuale Governo. La seduta era stata convocata il 12 dicembre scorso, ma poi rinviata per l’indisponibilità del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, positivo al Covid.

All’ordine del giorno il punto della situazione sulla guerra in Ucraina, con le conseguenze sugli equilibri geopolitici e le implicazioni complessive per l’Italia; l’esame dei principali scenari di crisi, con particolare attenzione al Mediterraneo allargato, e della posizione nazionale rispetto alle relazioni politico-strategiche in ambito europeo e transatlantico; lo stato di efficienza e il processo di ammodernamento dello Strumento militare.

Oltre al Capo dello Stato partecipano alla riunione il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i ministri della Difesa, Guido Crosetto; dell’Interno, Matteo Piantedosi; degli Esteri, Antonio Tajani; dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese, Adolfo Urso; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il capo di stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone; il segretario del Consiglio supremo di Difesa, Francesco Garofani; il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti.