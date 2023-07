Quirinale: in corso riunione Consiglio supremo difesa

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – È in corso al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono presenti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i ministri degli Esteri, Antonio Tajani; della Difesa, Guido Crosetto; dell’Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese, Adolfo Urso; il capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani.

All’ordine del giorno della riunione, la seconda da quando si è insediato l’attuale governo, un’informativa aggiornata sulla guerra in Ucraina e sulle altre principali aree di crisi nel mondo; sulle implicazioni della congiuntura internazionale per l’Italia; sulle questioni relative alla gestione dei flussi migratori, nel breve termine e in proiezione futura.

Inoltre, il Consiglio affronta il tema dello stato di efficienza delle Forze armate e del processo di riforma e ammodernamento dello Strumento militare, anche alla luce dei principali programmi di investimento nella difesa e della complessiva politica industriale del Paese.