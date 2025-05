Quirinale: Mattarella a Coimbra per vertice Cotec, viaggio in aereo insieme a Draghi

13 Maggio 2025

Coimbra, 13 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto in Portogallo, dove a Coimbra concluderà domani il 18/mo Simposio Cotec, insieme al Re di Spagna Filippo VI e al presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa. Con il Capo dello Stato ha viaggiato anche l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, che sempre nella mattinata di domani chiuderà i lavori del vertice che si apre oggi pomeriggio. Un’occasione quindi per un confronto tra i due sui principali temi legati alla situazione internazionale ed europea, che saranno anche al centro della riunione in programma nella città portoghese.

Il tema dell’incontro, infatti, ‘A Call To Action’, un invito all’azione, prende spunto dai rapporti elaborati dallo stesso Draghi e da Enrico Letta, per stimolare una cooperazione europea coesa finalizzata ad affrontare i profondi cambiamenti globali in atto.

Nel pomeriggio, alle 18 ora locale (le 19 in Italia), l’Università di Coimbra conferirà il dottorato honoris causa in Giurisprudenza a Re Filippo e in Economia al presidente Mattarella.