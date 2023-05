Maggio 6, 2023

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Dopo aver partecipato alla cerimonia per l’incoronazione del Re Carlo III a Londra, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nel pomeriggio la National gallery, attualmente diretta dall’italiano Gabriele Finaldi. In particolare, il Capo dello Stato ha potuto ammirare la mostra su San Francesco d’Assisi. Il Presidente è quindi ripartito per rientrare a Roma.