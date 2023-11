Quirinale: Mattarella a Venezia visita le Procuratie Vecchie, poi la Fenice

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Venezia dove è stato accolto dal sindaco Luigi Brugnaro. Il capo dello Stato ha visitato gli spazi dedicati alla Fondazione The Human Safety Net nelle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. In serata assisterà all’inaugurazione della stagione lirica de La Fenice.