Quirinale: Mattarella consegna Premi ‘Presidente della Repubblica’ 2020 e 2021

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi “Presidente della Repubblica” per gli anni 2020 e 2021 dell’Accademia nazionale dei Lincei, dell’Accademia nazionale di San Luca e dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e delle Borse di Studio in memoria dei Maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli. Sono intervenuti i presidenti dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, Maestro Michele Dell’Ongaro; dell’Accademia nazionale di San Luca, Maestro Marco Tirelli; dell’Accademia nazionale dei Lincei, Professor Roberto Antonelli.

Il Presidente della Repubblica ha consegnato i “Premi Presidente della Repubblica” dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia per l’anno 2020 alla Fondazione Stauffer e per l’anno 2021 alla Professoressa Maria Tipo; dell’Accademia nazionale di San Luca per l’anno 2020 all’Architetto Fabrizio Barozzi e per l’anno 2021 al Maestro Francesco Clemente; dell’Accademia nazionale dei Lincei per l’anno 2020 al Professor Gaetano Scoca e per l’anno 2021 al Professor Silvio Garattini.

Il Presidente della Repubblica ha inoltre consegnato le Borse di Studio in memoria del Maestro Goffredo Petrassi per l’anno 2020 al Maestro Simone Cardini e per l’anno 2021 al Maestro Sunghyun Lee, e in memoria del Maestro Giuseppe Sinopoli, per l’anno 2020 al Maestro Giovanni Andrea Zanon e per l’anno 2021 al Maestro Stefano Andreatta. Erano presenti il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.