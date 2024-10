Quirinale: Mattarella convoca Consiglio supremo Difesa 23 ottobre**

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per mercoledì 23 ottobre, alle 10, la riunione del Consiglio supremo di Difesa. All’ordine del giorno, in particolare, l’esame dei conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina.