Quirinale: Mattarella firma decreto per cittadinanza a pallavolista Rychlicki

Settembre 12, 2022

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Nel giorno in cui l’Italia festeggia la vittoria ai campionati Mondiali di pallavolo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale viene conferita la cittadinanza italiana al pallavolista Kamil Rychlicki, polacco ma nato in Lussemburgo, 26 anni il prossimo novembre, attualmente in forza alla Sir Safety Perugia e con un passato nella Lube Civitanova Marche.

La decisione era stata presa dal consiglio dei Ministri di giovedì scorso, su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e accogliendo la richiesta presentata dal Coni, “per aver reso eminenti servizi all’Italia in considerazione degli ottimi risultati conseguiti nella propria disciplina sportiva”.