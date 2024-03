Quirinale: Mattarella, ‘libertà di stampa fondamentale, tutelata da Costituzione’**

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “La libertà di stampa è fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’incontro con il presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani, con una delegazione.

“Che vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile, a fronte della quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti: la lealtà, l’indipendenza dell’informazione, la libertà di critica, nel rispetto della personalità altrui, il rispetto dei fatti”.

“Ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia, e questo carattere di indispensabilità, io ho cercato tante volte di richiamarlo e sottolinearlo. Ed è in realtà un ruolo indispensabile che sta a cuore alle istituzioni, chiamate a tutelarla ciascuno nelle proprie competenze e nei propri ambiti e, naturalmente, nelle proprie responsabilità”.