Quirinale: Mattarella riceve club chef Capi di Stato, ‘contribuite ad aprire orizzonti’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Gli chef dei Capi di Stato aiutano nelle relazioni in maniera consistente, concreta, effettiva, e questo è un elemento che rende più solidi e anche in ambienti più accoglienti gli incontri tra i Capi di Stato”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del Club des Chefs des Chefs, che riunisce gli chef dei Capi di Stato.

“In tutte le nostre città -ha ricordato il Presidente della Repubblica- si incontrano ristoranti di ogni parte del mondo come scienza della cucina, è un arricchimento per tutti, è un’apertura di orizzonti che giova ai giovani ma anche agli anziani come me. Il mondo è contrassegnato da alcune reti di interconnessione che non sono soltanto quelle informatiche, sono economiche, politiche, sportive, sono di vario genere. Fondamentale tra le reti di interconnessione positiva vi sono quelle di ambito culturale, in cui rientra la scienza della cucina. L’interazione tra di voi, tra le cucine di cui siete portatori pone nel mondo uno scambio che ne arricchisce l’apertura di orizzonti e la capacità di apprezzare quell’elemento che non è soltanto di sopravvivenza, ma è rendere piacevole la vita”.

Presenti all’udienza gli executive chef dei Capi di Stato e di Governo di India, Finlandia, Francia, Svezia, Danimarca, Canada, Estonia, Malta, Norvegia, Usa, Lussemburgo, Olanda, Irlanda, Sudafrica, Monaco, Kazakistan, Thailandia, Uk, Cina e naturalmente Italia.