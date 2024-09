Quirinale: Mattarella riceve Fitto (2)

16 Settembre 2024

(Adnkronos) – Al centro del colloquio le prospettive dell’Unione europea in vista dell’insediamento della nuova Commissione, ancora in fase di definizione, nella quale l’Italia verrà rappresentata dall’attuale ministro Fitto. Una candidatura sulla quale Socialisti, Verdi e Renew Europe, che pure hanno espresso fiducia alla presidente Ursula Von der Leyen, hanno manifestato perplessità soprattutto per quanto riguarda l’attribuzione delle deleghe.

Come già sottolineato più volte, non rientra nei compiti del Capo dello Stato entrare nelle dinamiche politiche che fanno da sfondo alle trattative in vista dell’attribuzione dei vari incarichi, ma prima del Consiglio europeo del giugno scorso Mattarella non esitò a ricordare che nell’Ue “non si può prescindere dall’Italia”.