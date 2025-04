Quirinale: Mattarella riceve presidente Estonia Karis

2 Aprile 2025

Roma 2 apr. , (Adnkronos) – “Per la Repubblica italiana è un onore la sua presenza qui a Roma, è per me un grande piacere poterla incontrare qui in questo palazzo e poter conversare con lei sui tanti problemi di collaborazione che vi sono e sulla collaborazione che c’è tra Estonia e Italia. Nel mio ricordo è indelebile la Visita di Stato fatta in Estonia nel 2018 per i 100 anni dall’indipendenza e sono lieto che sia stato ospite d’onore a Bologna alla mostra sulla Fiera del Libro per i ragazzi, che è un’occasione particolarmente importante. E il fatto che quest’anno è l’anno del libro in Estonia, accresce il valore di questa presenza d’onore alla Fiera del libro per i ragazzi a Bologna”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale l’omologo di Estonia, Alar Karis.