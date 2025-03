Quirinale: Mattarella riceve ‘trio Tercon’ in vista giornata Autismo

28 Marzo 2025

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – In vista della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi pomeriggio al Quirinale il “trio Tercon” composto da Margherita Tercon, Damiano Tercon e Philip Carboni che gli hanno presentato il libro “L’imprevisto di diventare adulti”. Erano presenti: Elisabetta Sgarbi, Stefano Eco, Eugenio Lio (Nave di Teseo), Greta Scarano e Yuri Turci, rispettivamente regista e attore del film “La vita da grandi” che narra le vicende della famiglia Tercon. Si legge in una nota del Quirinale.