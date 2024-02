Quirinale: Mattia, a passeggio per le vie di Torino salva bambina precipitata da balcone**

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Una passeggiata per le vie di Torino trasformata in un salvataggio di una bambina precipitata da un balcone, nell’estate dello scorso anno. Mattia Aguzzi, 37 anni, ha ottenuto dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere “per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica”. Mentre camminava per il centro di Torino, accortosi della situazione di grave pericolo di una bambina appesa alle grate di un balcone di un piano alto di un edificio, senza esitare, si è preparato per prendere la bambina al volo salvandole la vita.