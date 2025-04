Quirinale: Michele Barbatelli, resiliente contro l’abbandono dei piccoli borghi

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Michele Barbatelli, 19 anni, di Appignano, in provincia di Macerata, diventa Alfiere della Repubblica per il suo impegno come volontario a favore del suo paese. Una testimonianza della resilienza delle comunità che popolano i borghi italiani e della volontà di mantenere vive le tradizioni del territorio, promuovendone la bellezza e la storia.