Quirinale: Michele Vigilante, la passione per la lettura in compagnia degli anziani**

27 Aprile 2024

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Michele Vigilante, 17 anni, residente a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nuovo Alfiere della Repubblica, è un ragazzo che crede fermamente nell’importanza della cultura come strumento di incontro tra le persone. Umile e generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri senza aspettarsi nulla in cambio, è per i suoi compagni un punto di riferimento. Michele ha una grande passione per la lettura, che cerca di promuovere tra i coetanei e tra le persone anziane. Proprio grazie alle letture riesce a regalare momenti di serenità agli anziani a cui fa visita.