Quirinale: Nato e crisi ucraina, Mattarella a Cracovia per Vertice Arraiolos**

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Le prospettive di approfondimento delle relazioni transatlantiche in tempi di sfide e minacce globali, cercando di rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, con un’attenzione particolare alla crisi ucraina, vista anche la sede che ospiterà l’incontro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà da stasera in Polonia, a Cracovia, dove domani si svolgerà il ventunesimo incontro del Gruppo Arraiolos, il vertice informale che riunisce i Capi di Stato non esecutivi dell’Unione europea. Sullo sfondo le imminenti elezioni presidenziali americane e l’assunzione del semestre di presidenza europea da parte di Varsavia a partire dal prossimo primo gennaio.

Al centro del confronto la verifica delle possibilità di arrivare ad una soluzione del conflitto ucraino, fermo restando, come più volte ribadito dal Presidente Mattarella, che “la pace non vuol dire sottomissione e abbandono dei principi della dignità di ogni Stato e del diritto internazionale, né sottomissione alla prepotenza di chi pensa di affermarsi con l’uso delle armi”. Attenzione poi al ruolo dell’Unione europea nella ricostruzione dell’Ucraina, alla questione della sicurezza energetica, emersa con particolare forza proprio all’indomani dell’invasione russa e legata al tema della transizione verde. Inevitabile, naturalmente, una panoramica sulle principali problematiche legate al rafforzamento dell’integrazione europea all’inizio della nuova legislatura dell’Unione.

Del Gruppo di Arraiolos, che prende il nome dalla città portoghese che nel 2003 ospitò il primo vertice su iniziativa del Presidente del Portogallo, Jorge Sampaio, fanno parte i Capi di Stato di Italia, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.