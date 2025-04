Quirinale: Sara Cozzolino, campionessa di taekwondo e allenatrice di disabili

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Sara Cozzolino, 17 anni, di Napoli, una campionessa italiana di taekwondo che, nel tempo libero, si impegna con generosità come volontaria per allenare dei bambini con disabilità del suo quartiere, testimonianza di come lo sport, possa rappresentare un potente strumento di crescita personale ma anche di trasformazione sociale.