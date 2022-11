Quirinale: secondo giorno visita Mattarella in Olanda, breve incontro con studenti italiani

Novembre 10, 2022

L’Aja, 10 nov. (Adnkronos) – Secondo giorno della Visita di Stato in Olanda del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, accompagnato dalla figlia Laura, a L’Aja ha reso omaggio, deponendo una corona d’alloro, all’Herdenkings monument.

Al termine della breve cerimonia, c’è stato spazio per un fuori programma con un incontro con alcuni studenti italiani che si sono avvicinati per salutare il Capo dello Stato. “Questo augurio è molto importante, ne ho bisogno”, ha risposto ai giovani che gli auguravano buon lavoro. “Faremo del nostro meglio, grazie per il lavoro che fa tutti i giorni per noi”, hanno ribadito i ragazzi.

Il programma della giornata prevede per Mattarella i colloqui con il presidente del Senato, Jan Anthoine Bruijn, e la vicepresidente della Camera dei Rappresentanti, Roelien Kamminga, e con il Primo ministro, Mark Rutte.