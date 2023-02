Quirinale: William, il postino di Perignano che consegna i compiti ai compagni in quarantena**

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – William D’Alascio, dieci anni nel maggio scorso, di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, nel periodo più difficile della diffusione del Covid ogni giorno ha raccolto il materiale realizzato in classe e lo ha portato a casa dei compagni che di volta in volta avevano contratto il virus. In questo modo ha consentito a tutti di non restare indietro rispetto alla programmazione della classe. È stato soprannominato “il postino di Perignano” (la frazione in cui vive) perché proprio come un postino lasciava il materiale scolastico nelle cassette della posta dei compagni malati.