Raggiunta intesa globale su gestione pandemie, annuncio dell’Oms

16 Aprile 2025

(Adnkronos) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato di aver realizzato una bozza di trattato globale sulle pandemie, finalizzato a prevenire il caos che si è verificato durante la crisi del Covid-19. La proposta sarà ora sottoposta all’esame dell’Assemblea Mondiale della Sanità, l’organo decisionale dell’Oms, a maggio.

L’Oms ha sottolineato l’urgenza della pianificazione, avvertendo che la prossima pandemia non è una questione di se ma di quando. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che tutte le nazioni hanno “fatto la storia” con questa bozza.

“Raggiungendo il consenso sull’accordo sulle pandemie, non solo hanno messo in atto un accordo generazionale per rendere il mondo più sicuro, ma hanno anche dimostrato che il multilateralismo è vivo e vegeto e che nel nostro mondo diviso, le nazioni possono ancora lavorare insieme per trovare un terreno comune e una risposta condivisa alle minacce comuni”.

L’accordo, che è stato proposto per la prima volta nel 2021 e che avrebbe dovuto essere concluso l’anno scorso, richiede sistemi sanitari globali più forti in grado di individuare e rispondere rapidamente alle malattie emergenti. Nell’eventualità di una futura pandemia, l’accordo mira a garantire un rapido sviluppo e un’equa distribuzione di vaccini, trattamenti e dispositivi di protezione.