Rai: A.Fontana, ‘bene centro produzione Milano, strategico per Lombardia e Paese’

Novembre 23, 2023

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – “Un nuovo e importante passo avanti, una scelta strategica e di sistema, che premia l’impegno e la determinazione messa in campo da Regione Lombardia e da tutti gli attori che da tempo lavorano per dare al nostro territorio la centralità e le infrastrutture che merita”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione della Rai, della delibera che riguarda l’accordo quadro vincolante tra Rai e Fondazione Fiera Milano per la rilocalizzazione nel 2029 del centro di produzione Rai di Milano.

“La Lombardia e Milano -aggiunge Fontana- sono il motore economico e produttivo del nostro Paese, oltre che il punto di riferimento nazionale della comunicazione e dell’informazione, giusto dunque che tutti coloro che operano all’interno di questa sede Rai possano finalmente contare su strumenti all’altezza delle loro professionalità”.