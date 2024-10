Rai: Avs, ‘TeleMeloni sempre flop, disastri duo Rossi-Sergio mettono in difficoltà Rai2’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Il duo Giampaolo Rossi-Roberto Sergio continua a mettere in difficoltà TeleMeloni. Le trasmissioni pensate dal duo che governa la Rai da quando la destra è al governo non vanno bene, anzi sono un vero e proprio flop. A parte i pacchi condotti da De Martino tutto il resto si sta dimostrando un disastro dopo l’altro, con ascolti imbarazzanti”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

“Le trasmissioni su cui puntava il duo di TeleMeloni come ‘L’Altra Italia’, ‘Binario2’, ‘Se mi lasci non vale’ e la ‘Porta magica’ non hanno il gradimento del pubblico e portano a casa audience bassissimi a fronte di costi elevati di realizzazione. Flop che giorno dopo giorno stanno mettendo in difficoltà Rai2, la rete che li trasmette. Anche ‘Reazione a Catena’, condotto dall’amico personale della Presidente del Consiglio e della sorella Arianna, Pino Insegno, che dovrebbe fare da traino al già debolissimo Tg1 della sera, non funziona e non traina proprio niente. TeleMeloni mette in difficoltà TeleMeloni e conquista il record negativo di ascolti.