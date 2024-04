Rai: Barelli, ‘parlare di antifascismo come chiedere di dire anticartaginesi e antiostrogoti’

22 Aprile 2024

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Non ho capito come è stata gestita la vicenda. Il risultato è che, se qualcuno avesse voluto oscurare questo monologo, in realtà ha ottenuto completamente il contrario. Io non credo a ciò, il nostro Paese a volte si perde in tifoserie da stadio. Per quanto ci riguarda non abbiamo nessun problema su chi abbia delle opinioni e le voglia esprimere, sempre nel rispetto altrui. Per quanto riguarda la parola ‘antifascismo’ allora vorrei delle dichiarazioni sugli ‘anticartaginesi’ e gli ‘antiostrogoti’. Abbiamo una Costituzione e delle elezioni democratiche. Sono ragionamenti che lasciano il tempo che trovano, c’è parecchia fuffa”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ai microfoni di Start su Sky Tg 24.