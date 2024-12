Rai: Bergamini, ‘congratulazioni a Simona Agnes’

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Simona Agnes, eletta in rappresentanza della Rai nel board dell’EBU (European Broadcasting Union), l’unione europea delle televisioni. E’ un grande riconoscimento per lei, per la Rai e un grande successo per l’Italia”. Così Debora Bergamini di Fi.