Rai: Bonelli-De Cristofaro, ‘no a contratto servizio che non tutela da fake news’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Come Alleanza Verdi Sinistra, abbiamo votato contro la proposta di contratto di servizio presentata dalla maggioranza. Sono stati respinti gli emendamenti che chiedevano che la Rai condannasse i comportamenti omotransfobici, il razzismo e l’abilismo nei servizi di informazione”. Così il senatore di AVS, Peppe De Cristofaro, e l’onorevole Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

“Inoltre, sono stati scartati gli emendamenti che avrebbero bandito le fake news dall’informazione del servizio pubblico, garantendo il primato del metodo scientifico e impedendo la diffusione di posizioni assolutamente antiscientifiche, che potrebbero disorientare l’opinione pubblica”.

“Avevamo altresì richiesto che, per quanto riguarda gli appalti, non si facesse più uso del massimo ribasso, al fine di assicurare condizioni di lavoro eque e sostenibili per i lavoratori e le lavoratrici. Avevamo inoltre sollecitato a porre fine alla diffusione di messaggi pubblicitari legati al gioco d’azzardo, con l’obiettivo di contrastare la ludopatia. Tutti temi che sono rimasti lettera bianca. Sulla base di queste premesse, abbiamo votato convintamente contro la proposta”.