Rai: Calenda a Schlein, ‘protesta si accompagni a proposta riforma o finirà come Teatro Roma’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La protesta contro la Rai politicizzata deve essere accompagnata da una proposta, altrimenti finirà come il Teatro di Roma dove alla fine destra e sinistra si sono accordati per lottizzare. Il PD è pronto a sostenere la proposta per una Rai veramente indipendente?”. Lo chiede in un tweet il leader di Azione Carlo Calenda, che accompagna al suo ‘cinguettio’ un lungo video in cui motiva la sua proposta ad Elly Schlein, dopo l’annuncio della segretaria dem di un sit in davanti alla sede Rai per difendere la libertà di informazione.

“Cosa succede sull’occupazione di tutte le cariche pubbliche in Italia? -esordisce Calenda nel video – Beh, quello che abbiamo visto sul Teatro di Roma. Il Teatro di Roma, a un certo punto, la destra fa un colpo di mano, nomina un signore che peraltro si occupa di teatro da 40 anni, la sinistra urla al golpe l’occupazione di tutte le cariche pubbliche, la cultura distrutta, dopodiché si accordano per sdoppiare le cariche e nominarne una destra e una sinistra. La RAI? cosa succede con la RAI? Due giorni fa manda un servizio e il sottopancia del servizio dice che verranno dati dal Governo 1000 euro ad anziano, a ogni anziano, e che si vota l’8 e il 9 giugno. Quindi il messaggio manco troppo subliminale è votate il Governo perché vi dai soldi”.

“Non è vero che tutti gli anziani ricevono 1000 euro, sono sostanzialmente 25.000. Ora, tutto questo è uno sconcio, e lo sappiamo, ed è uno sconcio praticato dalla destra e dalla sinistra. E Elly Schlein giustamente vuole protestare contro l’occupazione della Rai, ma quello che noi diciamo a Elly Schlein è che se vuoi protestare devi anche proporre. E la proposta che noi facciamo è molto semplice. La Rai va messa sotto una fondazione e questa fondazione, i membri della fondazione, del Cda, devono essere nominati dal Presidente della Repubblica. Deve essere completamente separata dalla politica, la commissione di vigilanza Rai va chiusa, perché altrimenti l’occupazione non è l’occupazione della destra, è l’occupazione di chiunque sia al potere. E questa cosa non è inevitabile, perché si può fare in modo diverso, come fanno i paesi civili”.

“Quando io ero al ministero – ricorda Calenda -, per la carica di amministratore delle società partecipate, quello che facevo era una cosa semplice, cioè fare una call pubblica, come si chiama, cioè dire chi vuole e può e ha il cv giusto per ricoprire questa carica, lo invia e lo invia a una commissione indipendente fatta da un magistrato, da un manager e da una cacciatrice di teste, che decidevano quali dei tre CV, diciamo, quali dei tre candidati erano migliori e li sottoponevano per la nomina al ministro”.

“È possibile fare così, lo fanno tutti i paesi avanzati e non ci si può lamentare dell’occupazione se poi si occupa. Ecco, noi saremo a protestare sulla RAI, ma solo a condizione che il PD condivida un’idea di RAI veramente indipendente. E si può fare, la BBC ne è un buon esempio”, ricorda il leader di Azione.