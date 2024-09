Rai: Calenda, ‘Avs tradito impegno uscire da aula per prendersi consigliere Cda’

27 Settembre 2024

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Quello che è successo ieri sulla Rai è imbarazzante. Per onestà, non credo ci fosse un impegno dei 5 Stelle a uscire dall’aula. Impegno che invece Alleanza Verdi e Sinistra aveva preso, insieme a noi e al Pd, e che ha tradito per riuscire a prendersi un consigliere di amministrazione”. Così Carlo Calenda, leader di Azione.