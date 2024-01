Rai: Calenda, ‘non siamo pagati per fare sit in ma per fare proposte’

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Quello che interessa noi è che si presenti una proposta vera di riforma della Rai. Se il Pd vuole farlo insieme a noi sono contentissimo, se il Pd vuole manifestare non c’è problema ma noi non siamo pagati per fare sit in ma per fare proposte”. Lo ha detto Carlo Calenda alla Camera a proposito del sit in alla Rai proposto dal Pd.