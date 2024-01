Rai: capigruppo Pd, ‘sorpresi da attacchi strumentali Conte, avversario è destra’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Spiace leggere anche oggi alcune dichiarazioni di Giuseppe Conte. Siamo sinceramente sorpresi che il Pd sia diventato l’oggetto delle sue polemiche strumentali”. Così in una nota i capigruppo dem di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga.

“Per noi, per il Pd, l’avversario da battere resta questa maggioranza e il governo di Giorgia Meloni. Non saremo certo noi ad alimentare divisioni tra le opposizioni che saranno più forti e più credibili, come alternative alle destre, solo se unite, anche sulla riforma della Rai”.