Rai: Caramanna (Fdi), ‘le parole sono importanti sempre, gravi quelle di Saviano’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Le parole di Saviano che ha definito il ministro Salvini ‘ministro della malavita’ sono gravissime e non possono essere tollerate in una Rai che è servizio pubblico. Qui non si tratta di garantire il pluralismo per il quale ci battiamo e ci batteremo sempre, ma di accettare supinamente un attacco senza ritegno alle istituzioni dello Stato. Un attacco che alimenta, tra l’altro, l’odio sociale. Dalla tv del servizio pubblico ci aspettiamo un altro linguaggio e altri toni. Le parole sono importanti, sempre e vanno usate con cura, soprattutto nel servizio pubblico”. Così Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai.