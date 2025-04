Rai: Carotenuto (M5S), ‘maggioranza torni in Vigilanza già stasera’

2 Aprile 2025

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Bocciando la nostra mozione questa mattina la maggioranza ha bocciato di fatto il Media Freedom Act, un regolamento europeo vincolante che chiede solo il rispetto di requisiti minimi di indipendenza, pluralismo e democrazia per il servizio pubblico radiotelevisivo”. Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto intervenendo alla conferenza stampa congiunta delle opposizioni a seguito della bocciatura della mozione presentata dalle opposizioni sull’applicazione dell’European Media Freedom Act, in particolare per quanto riguarda la governance della Rai.

“Questo si inserisce in un contesto generale di attacco alla libertà di stampa e ai presidi democratici, a partire dalle vigilanza Rai che è ostaggio della maggioranza e da sei mesi non può operare. E questo perché le opposizioni non si piegano a votare una presidente espressione di un partito di proprietà di Mediaset, cioè della diretta concorrente alla Rai. Addirittura l’amministratore delegato non risponde a una convocazione del Parlamento, forse aspetta l’autorizzazione di Mediaset? E per questo abbiamo una presidente come Barbara Floridia sottoposta alla minaccia surreale della maggioranza di essere deferita alla giunta per il regolamento”.

“Chiediamo che la maggioranza riattivi la vigilanza Rai a partire da stasera, presentandosi in commissione. Chiediamo altresì di fare un nome alternativo per la presidenza Rai. Non chiediamo molto, solo un nome che non sia espressione diretta di un partito”.