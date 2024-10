Rai: chiude ‘L’Altra Italia’ di Monteleone, giovedì ultima puntata**

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione ‘L’Altra Italia’ su Rai 2 in prima serata. Lo rende noto la Direzione Approfondimento. “Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci”, si legge nella nota.