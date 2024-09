Rai: colloquio Graziano-Floridia in Transatlantico su parole Gasparri

24 Settembre 2024

Roma, 24 set (Adnkronos) – Lungo colloquio in Transatlantico, alla Camera, tra Stefano Graziano (Pd) e Barbara Floridia (M5s). Il capogruppo in Vigilanza dem e la presidente della Vigilanza Rai, da quello che si apprende, hanno fatto il punto dopo le ultime dichiarazioni di Maurizio Gasparri. “Se non ci saranno i due terzi sul presidente non si può pretendere di fare la riforma”, aveva detto tra l’altro il capogruppo di FI al Senato.