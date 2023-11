Rai: Conte a presidio a San Macuto, ‘difendiamo giornalismo d’inchiesta’**

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La nostra determinazione è difendere il giornalismo d’inchiesta, che si Report che sia qualunque altra trasmissione che sia qualunque altro giornalista. Noi difendiamo i principi costituzionali e non permetteremo mai a nessuno di pensare di poter condizionare o mettere il bavaglio al giornalismo d’inchiesta”. Così Giuseppe Conte al presidio a San Macuto. “Non è una battaglia politica, spero che non lo diventi e non si arrivi a questo”.