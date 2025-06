Rai: Conte, ‘da maggioranza lottizzazione sfrenata, sostegno a lavoratori precari’**

12 Giugno 2025

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Siamo qui oggi per il nostro sostegno a tanti lavoratori precari della Rai che non hanno certezza del loro futuro eppure sono lavoratori che ci consentono di vedere programmi di inchiesta, che sono particolarmente significativi e qualificanti per il servizio radiotelevisivo pubblico”. Così Giuseppe Conte a margine del presidio a viale Mazzini ‘A rischio i programmi Rai’, promosso dai giornalisti precari in agitazione.

“Allora siamo qui per testimoniare la nostra concreta solidarietà, abbiamo bisogno del giornalismo d’inchiesta, soprattutto con questa maggioranza che sta occupando tutti gli interstizi con una lottizzazione sfrenata che francamente non viene ad anni. Noi rispettiamo ovviamente chi è maggioranza di governo, chi è stato votato dagli italiani, ma non credo che abbiano avuto il mandato per occupare anche magazzini, garage e tutti l’interstizi del sistema radiotelevisivo pubblico”.