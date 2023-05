Rai: Cuperlo (Pd), ‘con addio Annunziata governo ha una poltrona in più’

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai e dalla conduzione di ‘Mezz’ora in più’. Nella lettera indirizzata ai vertici dell’azienda scrive di essere arrivata a questa decisione perché ‘non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque'”. Lo dice Gianni Cuperlo, del Pd.

“Adesso il governo e i nuovi potenti del servizio pubblico radiotelevisivo avranno di che rallegrarsi: una poltrona in più a loro disposizione. Resta solo da capire se questo sia un governo degno della qualifica e cosa rimanga (pro tempore) del servizio pubblico radiotelevisivo”, aggiunge il deputato dem.